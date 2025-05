Primo Maggio di sangue in autostrada A perdere la vita è il radiologo Massimo Cerioni

Primo Maggio di sangue lungo il tratto pesarese dell’A14. A perdere la vita l’anconetano Massimo Cerioni, per una vita stimato radiologo in servizio all’Inrca e grande appassionato di musica, in particolare di chitarra, tanto da far parte di un complesso musicale esibitosi in vari locali. 🔗 Anconatoday.it - Primo Maggio di sangue in autostrada. A perdere la vita è il radiologo Massimo Cerioni PESARO –dilungo il tratto pesarese dell’A14. Alal’anconetano, per unastimatoin servizio all’Inrca e grande appassionato di musica, in particolare di chitarra, tanto da far parte di un complesso musicale esibitosi in vari locali. 🔗 Anconatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Incidenti stradali, Primo maggio di sangue: muoiono tre motociclisti - Firenze, 2 maggio 2025 – Tre famiglie distrutte dal dolore, piombate nella disperazione nella giornata del Primo Maggio tra Toscana e Umbria. In tre distinti incidenti stradali sono morti tre motociclisti. Città di Castello addirittura piange due concittadini deceduti rispettivamente a Pieve Santo Stefano e Ravenna. Dario Domingo Moscato, 60 anni, argentino, era da tempo residente a Piosina di Città di Castello. 🔗lanazione.it

Primo maggio di code in autostrada - Primo maggio di code in autostrada, anche se la giornata di giovedì non era contraddistinta dal bollino rosso, ma 'solo' da quello che giallo che indica, comunque, tempi di percorrenza superiore alla media. Code in A6, A7, A10, A12 e A26 Intorno all'ora di pranzo sono segnalati... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Primo Maggio di sangue in autostrada. A perdere la vita è il radiologo Massimo Cerioni; Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto e un ferito grave; Fuori strada mortale in A14 a Pesaro, conducente sbalzato dalla macchina cabrio finita nella scarpata; Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidenti stradali, Primo maggio di sangue: muoiono tre motociclisti - Gli scontri sono avvenuti in Toscana e in Emilia Romagna. All’Elba una moto si è scontrata contro un cinghiale. L’uomo alla guida è morto sul colpo ... 🔗lanazione.it

Fuori strada mortale in A14 a Pesaro, conducente sbalzato dalla macchina cabrio finita nella scarpata - PESARO Sangue sulle strade il Primo maggio, incidente mortale sull'A14 a Pesaro: vittima un 72enne di Ancona, sbalzato fuori dall'auto. La ... 🔗msn.com

Incidenti stradali, primo maggio di sangue: muoiono due motociclisti - Giornata drammatica oggi (1 maggio) per due centauri tifernati morti sulle strade. Il primo è deceduto in Romagna nei pressi di Ravenna. In sella alla sua moto Roberto Fiorucci, classe 1958 molto noto ... 🔗corrieredellumbria.it