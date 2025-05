Primo Maggio di corsa a Oderzo | trionfano Eyob Faniel e Klara Lukan

Eyob Faniel nella 28^ corsa Internazionale Città Archeologica, il terzo posto della squadra italiana maschile nel Trofeo Opitergium International Road Race under 20. Primo Maggio di corsa sulle strade di Oderzo per l'ormai classico appuntamento organizzato dall'Atletica.

