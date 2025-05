Primo Maggio dal palco di Roma la testimonianza di un bracciante di Latina

Latinatoday.it - Primo Maggio, dal palco di Roma la testimonianza di un bracciante di Latina Nella giornata in cui tutta Italia ha celebrato la festa dei lavoratori il nome di Satnam Singh è risuonato più volte. E non poteva essere altrimenti. La sua storia, la sua morte atroce, hanno superato anche i confini nazionali, divenendo il simbolo di quel volto disumano che può assumere lo. 🔗 Latinatoday.it

(Adnkronos) – Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show.

Concerto Primo Maggio a Roma, annunciati i primi artisti sul palco - Roma, 16 aprile 2025 – Un po’ Festival di Sanremo, un po’ scena indie e un po’ grandi ritorni: così si presenta il costituendo cast dei Big del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Concerto che sarà condotto, come è avvenuto lo scorso anno, da altri tre grandi artisti: Noemi, BigMama ed Ermal Meta. I primi artisti confermati sul palco sono Lucio Corsi, Bambole di Pezza, Gabry Ponte, Gaia, Brunori Sas, Centomilacarie, Franco126, Giorgio Poi, Joan Thiele, I Benvegnù, Mondo Marcio, Shablo con alcuni ospiti, Legno & Gio Evan. 🔗quotidiano.net

