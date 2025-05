Primo maggio come lo hanno trascorso i vip | Ilary Blasi griglia con l' albero di Natale Chiara Ferragni zia e Belen Rodriguez in bicicletta

come hanno trascorso la festa del Primo maggio i vip? A giudicare dalle foto e della storie che hanno pubblicato sui social in molti hanno optato per una giornata tranquilla all'insegna del. 🔗 Leggo.it - Primo maggio, come lo hanno trascorso i vip: Ilary Blasi griglia con l'albero di Natale, Chiara Ferragni "zia" e Belen Rodriguez in bicicletta la festa deli vip? A giudicare dalle foto e della storie chepubblicato sui social in moltioptato per una giornata tranquilla all'insegna del. 🔗 Leggo.it

Benvegnù denunciano: “Al Concerto del Primo maggio ci hanno rubato gli strumenti” - Al Concertone del Primo Maggio i Benvegnù sono stati derubati: su Instagram hanno raccontato di non ritrovare più gli strumenti; era all'evento per ricordare Paolo, scomparso il 31 dicembre scorso L'articolo Benvegnù denunciano: “Al Concerto del Primo maggio ci hanno rubato gli strumenti” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Milano, 2 maggio 2025 – “Ieri sera dopo il concertone del primo maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell’aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati”. 🔗ilgiorno.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al mare, spiagge affollate e primi bagni - Un primo maggio che è già un anticipo d'estate in Liguria, grazie al sole caldo e al cielo terso. Numerosi i turisti che hanno deciso di trascorrere la giornata lungo le spiagge della regione, da ... 🔗msn.com

Rende, Principe: “Ho trascorso il primo maggio con i lavoratori” - Intervista al cadidato a sindaco di Rende, Sandro Principe, sul 1 Maggio, sulle sfide del mondo del lavoro e sulla sicurezza: "Gli eventi gioiosi non si usano per fini elettorali" ... 🔗cosenzapost.it