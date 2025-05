Primo Maggio Boccia Pd | Meloni ha perso occasione per comprendere l' importanza di questa festa

Maggio 2025 "questa è la festa della dignità del lavoro. Chiediamo approvazione del salario minimo. La premier ha perso l'occasione per comprendere quanto sia importante questa festa per l'Italia, per gli italiani e le italiane. Insisteremo: speriamo che cambi idea" così il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia, a margine della manifestazione della Cgil per il Primo Maggio a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio, Boccia (Pd): "Meloni ha perso occasione per comprendere l'importanza di questa festa" (Agenzia Vista) Roma, 012025 "è ladella dignità del lavoro. Chiediamo approvazione del salario minimo. La premier hal'perquanto sia importanteper l'Italia, per gli italiani e le italiane. Insisteremo: speriamo che cambi idea" così il capogruppo al Senato del Pd Francesco, a margine della manizione della Cgil per ila Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Primo Maggio, il Pd nelle piazze: "Il lavoro deve tornare ad essere al centro delle politiche pubbliche" - In occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, il Partito Democratico di Cesena sarà presente in tutta la città con 14 banchetti e 1000 garofani rossi, per riaffermare i valori del lavoro, della dignità e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. "Giovedì 1 maggio, dalle ore 9 alle ore...

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest'anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso...

Schlein tra gli operai con i garofani rossi, gli auguri della segretaria Pd per il Primo Maggio - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 "Buon Primo Maggio!", è il messaggio della segretaria del Pd sui social, accompagnato da un video con Elly Schlein che dona garofani rossi agli operai in presidio. Ieri la segretaria si trovava a Forlì tra i lavoratori della Giuliani. Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma - (Agenzia Vista) Gli esponenti del Pd Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma. Il tema scelto ...

Primo maggio, Landini, Schlein e Gualtieri alla manifestazione della Cgil a Roma - Primo maggio, Landini, Schlein e Gualtieri alla manifestazione della Cgil a Roma 01 maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanu ...

Primo maggio, opposizioni contro Meloni: "Da lei solo bugie su salari e lavoro" - Il video diffuso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia del primo maggio riunisce le opposizioni che, in una sequela di attacchi, si scagliano contro governo e premier. "Giorgia ...