Primo maggio a Foggia oltre 10mila persone a Parco San Felice | Una giornata straordinaria

oltre diecimila le presenze stimate nell’arco di un happening iniziato alle ore 11 di ieri e terminato a mezzanotte. Uno spazio verde diventato un contenitore di emozioni, di musica, di cultura nell'accezione più inclusiva, trasversale, transgenerazionale.Il Primo maggio a Parco San Felice. 🔗 Foggiatoday.it - Primo maggio a Foggia, oltre 10mila persone a Parco San Felice: "Una giornata straordinaria" diecimila le presenze stimate nell’arco di un happening iniziato alle ore 11 di ieri e terminato a mezzanotte. Uno spazio verde diventato un contenitore di emozioni, di musica, di cultura nell'accezione più inclusiva, trasversale, transgenerazionale.IlSan. 🔗 Foggiatoday.it

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo Maggio, Meloni: In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro - “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello piu’ alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. 🔗ildenaro.it

Oltre 1 milione e 700 mila telespettatori e l’11,3% di share per il Concertone del Primo Maggio su Rai 3: gli ascolti della ‘maratona’ con Elodie e Achille Lauro - Il pubblico risponde presente. In piazza San Giovanni in Laterano arrivano più di 100 mila persone per il Concertone del Primo Maggio di Roma. “Uniti per un lavoro sicuro”, lo slogan dell’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da ICompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Noemi, Ermal Meta e BigMama accompagnano il pubblico, con le incursioni del professore Vincenzo Schettini, e davanti alla tv nella fascia serale, dalle 21. 🔗ilfattoquotidiano.it

CONCERTO Primo Maggio a Foggia, festa a Parco San Felice: musica, giovani e diritti - Un prato verde nel cuore di Foggia che si trasforma in un contenitore vivo di emozioni, musica e cultura. Il Primo Maggio foggiano, celebrato quest’anno a Parco San Felice, è stato molto più di un sem ... 🔗statoquotidiano.it

Valle del Serchio, la 63esima edizione del "Primo Maggio a Fornaci" - Fornaci di Barga (Lucca), 30 aprile 2025 – Partita alla grande, oggi alle14, la prima giornata della 63esima edizione della più grande Expo della Valle del Serchio, “ Primo Maggio a Fornaci ”, ... 🔗msn.com

Primo Maggio a Parco San Felice, la soddisfazione dell'Amministrazione Comunale: "Una straordinaria fotografia della gioventù foggiana" - ''Una straordinaria fotografia della gioventù foggiana, dei loro gusti, dei loro riferimenti''. L'Amministrazione comunale di Foggia è enusiasta, all'indomani del Primo Maggio a Parco San Felice, orga ... 🔗foggiacittaaperta.it