Primo Maggio 2025 tra Patagarri e autotune | Concertone in un mare di polemiche

Primo Maggio. Non solo per i sacrosanti diritti dei lavoratori ma anche per le polemiche sul sanguinoso conflitto a Gaza. Il caso dei Patagarri che hanno cantato "Palestina Libera" ha scatenato un putiferio di reazioni. Repliche e controrepliche.La replica dei Patagarri"Siamo esseri umani che non riescono a stare in silenzio di fronte alla morte e alla distruzione, musicisti che hanno imparato dalla musica a cercare quello che unisce e non quello che divide, a far funzionare un insieme composto da diversità. A chi ha definito la nostra esibizione macabra rispondiamo che per noi macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita".

Concertone Primo Maggio 2025, i Patagarri: 'Free Palestina', insorge la Comunità Ebraica di Roma - Una maratona musicale lunga undici ore ha riempito piazza San Giovanni a Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio 2025, tra entusiasmo, denuncia e riflessioni profonde. La 35ª edizione dell'evento, organizzato da CGIL, CISL e UIL, ha avuto come tema centrale la sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". Musica e denuncia sociale sotto il sole di Roma Sotto un sole estivo, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia hanno trasformato la piazza in un campeggio urbano.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L'evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche.

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L'artista ci ha raccontato l'emozione di tornare a condurre l'evento, anticipandoci anche l'uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri.

