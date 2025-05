Primo assaggio d' estate ma nel weekend torna il maltempo | dopo il caldo 29 gradi temperature in picchiata Le previsioni

estate, ma è ancora primavera. Il lungo ponte del 1° maggio è iniziato sotto l'egemonia dell'anticiclone subtropicale che favorirà condizioni di. 🔗 Ilgazzettino.it - Primo assaggio d'estate ma nel weekend torna il maltempo: dopo il caldo (29 gradi) temperature in picchiata. Le previsioni Sembra, ma è ancora primavera. Il lungo ponte del 1° maggio è iniziato sotto l'egemonia dell'anticiclone subtropicale che favorirà condizioni di. 🔗 Ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo, ponte del primo maggio e primo assaggio d'estate: ecco le previsioni su Reggio Calabria - Le condizioni di instabilità, che stanno interessando la Calabria, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l’intero ponte del 1°maggio Nel dettaglio, spiega Francesco Nucera... 🔗reggiotoday.it

Per il ponte del primo maggio un assaggio di estate, ma dura poco - Prepariamoci a un fine settimana lungo del Primo Maggio dai due volti. L'Italia sta per vivere una vera e propria anticipazione d'estate, con sole e temperature elevate, ma attenzione: è una parentesi destinata a chiudersi rapidamente con il ritorno di piogge e aria più fresca. La giornata di... 🔗viterbotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo assaggio d'estate sul litorale, la Capitaneria raccomanda la massima prudenza in mare; Primo assaggio d'estate ma nel weekend torna il maltempo: dopo il caldo (29 gradi) temperature in picchiata. L; Sole e caldo africano, primo assaggio d’estate sulla Sardegna: boom di turisti e prenotazioni; Primo assaggio d’estate a Piacenza, sabato 3 maggio si toccano i 28 gradi: le previsioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo assaggio d'estate ma nel weekend torna il maltempo: dopo il caldo (29 gradi) temperature in picchiata. Le previsioni - Sembra estate, ma è ancora primavera. Il lungo ponte del 1° maggio è iniziato sotto l'egemonia dell'anticiclone subtropicale ... 🔗msn.com

Primo maggio al caldo, assaggio d'estate - Il Primo maggio segna il primo vero assaggio d’estate per l’Italia. Secondo Coldiretti, quattro milioni di italiani si preparano a partire per una gita o un weekend fuori porta, preferendo le località ... 🔗informazione.it

Meteo – Primo assaggio d’estate in Italia con massime fino a 30°C per la rimonta dell’anticiclone africano - Meteo - Primo assaggio d'estate in arrivo nei prossimi giorni grazie all'anticiclone africano, atteso tanto sole e massime fino a sfiorare i 30°C ... 🔗centrometeoitaliano.it