Primo amore | il nuovo singolo di Ginevra Gammanossi in arte Jigamma

Primo amore" è il nuovo brano di Ginevra Gammanossi, conosciuta con il nome d'arte Jigamma. Il singolo, pubblicato da Dumba Dischi, anticipa l'EP d'esordio della giovane artista, la cui uscita è attesa nelle prossime settimane.Un viaggio sonoro tra intimità e consapevolezza"Primo amore" è un brano intimo e profondo, dalle sonorità R&B ed elettroniche, che esplora il bisogno di riscoprire sé stessi prima di poter amare davvero qualcun altro. Il pezzo, dolce ma anche cupo, si sviluppa come un viaggio interiore: un momento di riconciliazione con la propria coscienza, con la parte più autentica e nascosta di sé.Come racconta Jigamma:"Ho cercato di raccontare un momento di consapevolezza che mi ha cambiata: è come se avessi comunicato con la mia coscienza, con la mia 'piccola me' e ci avessi fatto pace, dopo averla ignorata per troppo tempo.

