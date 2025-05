Prima Coppa per la nuova Lvpa Frascati calcio

Frascati (Rm) – La nuova Lvpa Frascati ha vinto la Prima Coppa. È accaduto nel periodo di Pasqua grazie al gruppo misto 2008-2009 che, guidato da mister Fausto Di Marco (allenatore dell’Under 17 sperimentale), è riuscito a vincere la seconda edizione del torneo “Romagna Super Cup” che si è svolto. 🔗 Romatoday.it - Prima Coppa per la nuova Lvpa Frascati calcio (Rm) – Laha vinto la. È accaduto nel periodo di Pasqua grazie al gruppo misto 2008-2009 che, guidato da mister Fausto Di Marco (allenatore dell’Under 17 sperimentale), è riuscito a vincere la seconda edizione del torneo “Romagna Super Cup” che si è svolto. 🔗 Romatoday.it

Prima categoria, vittoria per 2 a 1 a Santa Maria Nuova contro la Labor. Coppa Marche, prima giornata. Fc Osimo s’impone nel recupero - Un mercoledì di campionato e di Coppa Marche di Prima Categoria. In campionato (Prima Categoria, girone B) si è giocata la sfida della 20esima giornata tra Labor e Fc Osimo, rinviata dieci giorni prima per impraticabilità di campo. Ieri la squadra osimana ha espugnato il Comunale di Santa Maria Nuova (1-2). Un successo in rimonta per Fc Osimo visto che la Labor scappa in vantaggio al 20’ con Bassotti. 🔗sport.quotidiano.net

