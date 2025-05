Pride chi sta scendendo del carro del sostegno alla comunità lgbtqia+

Pride di San Francisco solleva interrogativi globali sul sostegno alla comunità Lgbtq+. E anche a Milano, città simbolo del Pride "commerciale", qualcosa si sta incrinando 🔗 Wired.it - Pride, chi sta scendendo del carro del sostegno alla comunità lgbtqia+ La ritirata degli sponsor daldi San Francisco solleva interrogativi globali sulLgbtq+. E anche a Milano, città simbolo del"commerciale", qualcosa si sta incrinando 🔗 Wired.it

Cosa riportano altre fonti

Non solo gay pride vietati: così Orban sta smantellando la costituzione ungherese - Budapest, 19 marzo 2025 – “Oggi è il Pride. Domani cosa sarà?”, si leggeva su uno dei cartelli portati dai manifestanti ieri sulle strade di Budapest, dopo l’approvazione della legge che vieta i gay pride in Ungheria. Il passaggio del provvedimento a larga maggioranza e in tempi record (un giorno) non ha sorpreso nessuno: Fidesz, il partito di Viktor Orbán, possiede due terzi dei seggi nel parlamento ungherese da oltre un decennio. 🔗quotidiano.net

Stefania Caraccia ha imparato a lavorare la cartapesta dal suocero e ora sta ultimando il carro con cui sfila al Carnevale di Putignano - Stefania Caraccia, 44 anni, cartapestaia, come il marito, – insieme hanno una ditta di scenografie – partecipa con un carro dal titolo Regeneratio al 63° Carnevale di Putignano (BA) il cui tema è Sovversione. 8 Feste di Carnevale in Italia: ... 🔗iodonna.it

L'Ungheria vieta il Pride con una legge, Gabriele Piazzoni di Arcigay: «Si sta tentando di normalizzare la cultura dell'odio» - Il parlamento ungherese ha approvato una legge, con una procedura lampo in sole 24 ore, che vieta del tutto l'organizzazione del Pride nel Paese. L'intervista 🔗vanityfair.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi sta scendendo dal carro dei Pride; Il Budapest Pride alla resa dei conti con il governo Orbán; Roma Pride, il percorso della parata: da piazza del al Colosseo. Si parte alle 15; Roma Pride: “Mai così tanti”. Gualtieri sale sul carro e canta “Bella ciao”. Schlein: “Sbagliato che non ci sia la Regione Lazio”. Boschi: “No a cittadini di serie B”. Gli slogan dal corteo: “Mamma tranquilla, sono gay e non fascio”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pride, chi sta scendendo del carro del sostegno alla comunità lgbtqia+ - La ritirata degli sponsor dal Pride di San Francisco solleva interrogativi globali sul sostegno alla comunità Lgbtq+. E anche a Milano, città simbolo del pride "commerciale", qualcosa si sta incrinand ... 🔗wired.it