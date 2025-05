Priceless in videoclip del brano di Lisa e i Maroon 5

Maroon 5 & Lisa – Photo Credit: Travis SchneiderIl singolo segna la prima collaborazione dei Maroon 5 con un'artista K-pop ed è un preludio all'ottavo album in studio della bandI Maroon 5, band multi-platino vincitrice di tre Grammy Awards, hanno collaborato con la rapper, cantante, ballerina, attrice e icona di moda di fama mondiale Lisa nel nuovo singolo "Priceless", da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.Il brano segna la prima collaborazione dei Maroon 5 con un'artista K-pop.Oltre al debutto del nuovo singolo, oggi è uscito il video musicale di "Priceless". Diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla), la clip, giocosa ed elegante, è stata girato nel centro di Los Angeles su pellicola da 35 mm e s'ispira al film "Mr. & Mrs. Smith"."Priceless" è un preludio all'ottavo album in studio dei Maroon 5, i cui dettagli saranno annunciati a breve.

I Maroon 5 hanno annunciato il brano Priceless con Lisa - I Maroon 5 e Lisa hanno annunciato l’arrivo della collaborazione Priceless. Gli artisti hanno comunicato la notizia con una serie di post condivisi sui loro profili Instagram. Il brano uscirà a breve. 🔗tg24.sky.it

Maroon 5 and Blackpink’s Lisa to collaborate on single Priceless - The caption read: “Priceless featuring Lisa. Pre-save now.” The video was accompanied with a short snippet of the song, with Levine singing: “Baby, you’re priceless/I’ve never had ... 🔗straitstimes.com

Maroon 5 and LISA Announce New Song ‘Priceless’ - A new collaboration between Maroon 5 and LISA is officially on the horizon ... photos that seem to be from an upcoming music video for “Priceless.” One shot features a clapperboard with ... 🔗yahoo.com