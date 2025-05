Prezzo petrolio in rialzo Wti scambiato a 5953 dollari

Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 59,53 dollari al barile con un aumento dello 0,49% mentre il Brent con consegna a luglio è scambiato a 62,40 dollari al barile con una crescita dello 0,43%.

Prezzo petrolio in lieve rialzo, Wti a 61,67 dollari - Prezzo del petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 61,67 dollari al barile con una crescita dello 0,23% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 65,01 dollari al barile on un avanzamento dello 0,20%. 🔗quotidiano.net

Prezzo petrolio in rialzo, Wti scambiato a 67,92 dollari - Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile è scambiato a 67,92 dollari al barile con un aumento dello 0,50% mentre il Brent con consegna a maggio passa di mano a 71,45 dollari con una crescita dello 0,53%. 🔗quotidiano.net

Prezzo petrolio in lieve rialzo, Wti a 68,24 dollari - Prezzo del petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 68,24 dollari al barile con una crescita dello 0,25% mentre il Brent sempre con consegna a maggio è scambiato a 72,15 dollari con un aumento dello 0,21%. 🔗quotidiano.net

Prezzo petrolio in rialzo, Wti scambiato a 59,53 dollari - ROMA, 02 MAG – Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 59,53 dollari al barile con un aumento dello 0,49% mentre il ... 🔗lasicilia.it

Alert sul petrolio: prezzo WTI torna sotto i 60 dollari - Le preoccupazioni sulla crescita globale abbattono il petrolio tornato a scendere sotto i 60 dollari al barile. Il timore risiede nelle aspettative su una economia in rallentamento, anche e soprattutt ... 🔗msn.com

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Arretra Fin Sotto i 60$ - Il prezzo del petrolio greggio WTI segna un forte calo fin sotto i 60 dollari al barile, mentre il gas naturale passa di mano ancora sopral a resistenza a 3,335 con il contratto di Giugno. 🔗fxempire.it