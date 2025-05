Prezzo oro in aumento Spot scambiato a 3 251 dollari

Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) passa di mano a 3.251,11 dollari con una crescita dello 0,37% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 3.259,40 dollari con una crescita dell'1,15%. 🔗 Quotidiano.net - Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.251 dollari dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold) passa di mano a 3.251,11con una crescita dello 0,37% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) èa 3.259,40con una crescita dell'1,15%. 🔗 Quotidiano.net

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.226 dollari - Torna a salire il prezzo dell'oro dopo il lieve calo registrato nella giornata di ieri. Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 3.226,02 dollari l'oncia con una crescita dello 0,47% mentre l'oro con consegna a giugno passa di mano a 3.240,40 dollari con una crescita dello 0,44%.

Prezzo oro in aumento, Spot a 3.018,21 dollari - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3,018,21 dollari l'oncia con un aumento dell'1,17% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 3.033,40 dollari l'oncia con un avanzamento dell'1,44%.

Prezzo oro in aumento, Spot a 2.914 dollari - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.914,72 dollari l'oncia con una crescita dello 0,63% mentre l'oro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 2.926,10 dollari con un avanzamento dello 0,88%.

