Prezzo del gas sotto i 32 euro | gli effetti su bollette energia e inflazione

Prezzo del gas naturale continua a scendere, aprendo nuove prospettive per famiglie, imprese e l’intera economia europea. Al 30 aprile 2025, sul mercato TTF di Amsterdam – benchmark per il gas in europa – i contratti hanno aperto in calo dello 0,97%, attestandosi a 31,65 euro al megawattora. Una soglia simbolica, quella dei 32 euro, che non veniva infranta da mesi e che merita un’attenta riflessione: non è solo una buona notizia per i mercati, ma potenzialmente anche per le bollette e il carovita.Perché il Prezzo del gas sotto i 32 euro è una buona notiziaIl calo dei prezzi – in generale – riflette spesso una combinazione di fattori: scorte europee ancora elevate dopo un inverno mite, minori tensioni geopolitiche rispetto al biennio 2022-2023 e una domanda industriale che, seppur in ripresa, resta sotto i livelli pre-crisi. 🔗 Quifinanza.it - Prezzo del gas sotto i 32 euro: gli effetti su bollette, energia e inflazione Ildel gas naturale continua a scendere, aprendo nuove prospettive per famiglie, imprese e l’intera economiapea. Al 30 aprile 2025, sul mercato TTF di Amsterdam – benchmark per il gas inpa – i contratti hanno aperto in calo dello 0,97%, attestandosi a 31,65al megawattora. Una soglia simbolica, quella dei 32, che non veniva infranta da mesi e che merita un’attenta riflessione: non è solo una buona notizia per i mercati, ma potenzialmente anche per lee il carovita.Perché ildel gasi 32è una buona notiziaIl calo dei prezzi – in generale – riflette spesso una combinazione di fattori: scortepee ancora elevate dopo un inverno mite, minori tensioni geopolitiche rispetto al biennio 2022-2023 e una domanda industriale che, seppur in ripresa, restai livelli pre-crisi. 🔗 Quifinanza.it

