Prezzi carburanti in calo | benzina self service a 1705 euro al litro diesel a 1598

calo dei Prezzi dei carburanti: secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è scambiata a 1,705 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,707, pompe bianche 1,700), mentre il diesel self service è venduto a 1,598 euro al litro (-4, compagnie 1,602, pompe bianche 1,590) ai minimi dal 9 gennaio 2022.La benzina in modalità servito è venduta a 1,849 euro al litro (-3, compagnie 1,889, pompe bianche 1,771), il diesel servito a 1,743 euro al litro (-3, compagnie 1,785, pompe bianche 1,661). Il Gpl servito è scambiato a 0,731 euro al litro (-1, compagnie 0,741, pompe bianche 0,720), il metano servito a 1,476 euro al kg (-5, compagnie 1,476, pompe bianche 1,477), il Gnl a 1,382 euro al kg (-4, compagnie 1,386 euro al kg, pompe bianche 1,378 euro al kg).

Prezzi dei carburanti in calo: benzina e diesel più economici - Continuano a calare i prezzi dei carburanti dopo la decisa flessione del prezzo del petrolio. La benzina self service secondo le elaborazioni dalla Staffetta, è scambiata a 1,738 euro al litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733) e il diesel self service a 1,635 euro al litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). La benzina servito si vende in media a 1,881 euro al litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), il diesel servito a 1,778 euro al litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). 🔗quotidiano.net

Prezzi carburanti in calo: benzina self a 1,736 euro al litro secondo Quotidiano Energia - Prosegue la discesa dei prezzi sulla rete dei carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 14 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,736 euro al litro (1,738 la rilevazione del 13 aprile), con le compagnie tra 1,726 e 1,745 euro al litro (no logo 1,733). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,633 euro al litro (rispetto a 1,635), con i diversi marchi tra 1,618 e 1,641 euro al litro (no logo 1,627). 🔗quotidiano.net

Prezzi carburanti in calo: Eni e Q8 riducono i prezzi di benzina e diesel - Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in discesa, si registrano interventi all'ingiù degli operatori sulla rete carburanti. A muoversi sono in particolare Eni e Q8 che tagliano entrambe di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di recepire i ribassi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti risultano stabili. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 25 febbraio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in ... 🔗quotidiano.net

