Prevista una nuova chiusura dell' autostrada A14 per lavori

autostrada A14 Bologna-Taranto, per permettere la riconfigurazione dei cantieri per lavori di riqualifica delle barriere dei viadotti Cerrano e Santa Maria e del piano di interventi previsti ai sensi del decreto legislativo 26406 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria. 🔗 Ilpescara.it - Prevista una nuova chiusura dell'autostrada A14 per lavori Lungo l'A14 Bologna-Taranto, per permettere la riconfigurazione dei cantieri perdi riqualificae barriere dei viadotti Cerrano e Santa Maria e del piano di interventi previsti ai sensi del decreto legislativo 26406 finalizzati al potenziamento degli impiantia galleria. 🔗 Ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Massi a rischio smottamento sull'autostrada", nuova chiusura dell'A18 in arrivo - Non c'è pace lungo l'autostrada Messina-Catania. Dopo le chiusure programmate previste per tutte le domeniche di marzo, per la collocazione di sensori di controllo di una galleria della a18, presto nuove limitazioni in vista per chi viaggia fra Tremestieri e Roccalumera in entrambe le direzioni... 🔗messinatoday.it

La nuova primaria Elena Mazza. Alla guida dell’Oncologia all’Uboldo - Elena Mazza è la nuova primaria di Oncologia all’Uboldo. Raccoglie il testimone da Mario Comandè, storico direttore del reparto, in pensione da fine anno. Alla struttura di Cernusco la specialista, che arriva dal San Raffaele di Milano, approda con l’obiettivo "di promuovere ulteriormente i livelli di eccellenza nel campo di Asst Melegnano Martesana". Alle spalle ha un’esperienza di 20 anni. "Con questa nomina – spiegano Roberta Labanca, direttore generale, e Giuseppina Ardemagni, direttore sanitario – prosegue l’impegno dell’azienda per garantire il potenziamento dei servizi dedicati alla ... 🔗ilgiorno.it

La nuova commissione unica dell'1% sui pagamenti nei negozi, da oggi: la svolta di Satispay - C'è una novità nel mondo dei pagamenti digitali. Per la prima volta in 10 anni, Satispay ha annunciato un aggiornamento delle commissioni per la rete degli esercenti convenzionati: saranno attive a partire da oggi, lunedì 7 aprile. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, le commissioni... 🔗cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Prevista una nuova chiusura dell'autostrada A14 per lavori; Prevista una nuova chiusura dell'autostrada A14 per lavori; SASSARI: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA RETE IDRICA IN VIA KENNEDY; Besanino: nuova chiusura estiva prevista tra luglio e agosto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Minimarket, Palazzo Vecchio rinnova l’ordinanza: chiusura dalle 21 alle 7 in 36 strade e piazze - Finora, sono stati oltre 2.400 i controlli effettuati. 35 le sanzioni elevate per violazione dell’obbligo di chiusura. Ancora, sono state imposte 4 sospensioni di 5 giorni e una di 10 ... 🔗msn.com

Verona, prevista la chiusura per lavori dell’Arena e della Casa di Giulietta: ecco in quali date - esclusivamente dal volto dell’arcovolo 1. In segno di attenzione verso il pubblico, è stato disposto l’annullamento del biglietto d’ingresso e il rimborso per quelli acquistati online. Durante il ... 🔗qualitytravel.it

Roma, nuove chiusure della Galleria Pasa in arrivo: date e deviazioni bus - E’ in arrivo una nuova chiusura della Galleria Pasa (Principe Amedeo Savoia Aosta), situata nei pressi del Vaticano, per eseguire ulteriori lavori di manutenzione. Galleria Pasa interdetta al transito ... 🔗canaledieci.it