Previsioni meteo | Sabato estivo domenica con temporali e grandine al nord

meteorologico: Sabato sarà caratterizzato da condizioni estive, mentre domenica vedrà un ritorno dell’instabilità atmosferica.Sabato 3 Maggio: Caldo estivo DiffusoSabato sarà dominato da un’alta pressione di origine africana, portando cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. Le massime raggiungeranno i 28-30°C in molte località della Pianura Padana, del Centro Italia, della Puglia e delle Isole Maggiori. Nell’entroterra siciliano e sardo, si potranno toccare punte di 33-34°C .domenica 4 Maggio: Ritorno dell’Instabilitàdomenica l’anticiclone inizierà a cedere sotto l’influsso di correnti fresche e instabili provenienti dal nord Europa. Questo porterà alla formazione di temporali, inizialmente sull’arco alpino e su alcune zone della Sardegna. 🔗 Dayitalianews.com - Previsioni meteo: Sabato estivo, domenica con temporali e grandine al nord Il primo fine settimana di maggio si presenta con un netto contrastorologico:sarà caratterizzato da condizioni estive, mentrevedrà un ritorno dell’instabilità atmosferica.3 Maggio: CaldoDiffusosarà dominato da un’alta pressione di origine africana, portando cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. Le massime raggiungeranno i 28-30°C in molte località della Pianura Padana, del Centro Italia, della Puglia e delle Isole Maggiori. Nell’entroterra siciliano e sardo, si potranno toccare punte di 33-34°C .4 Maggio: Ritorno dell’Instabilitàl’anticiclone inizierà a cedere sotto l’influsso di correnti fresche e instabili provenienti dalEuropa. Questo porterà alla formazione di, inizialmente sull’arco alpino e su alcune zone della Sardegna. 🔗 Dayitalianews.com

