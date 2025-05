Presence la recensione del film | Steven Soderbergh e il fantasma del cinema

cinema e lo sguardo. La recensione di Presence di Federico Gironi. 🔗 Comingsoon.it - Presence, la recensione del film: Steven Soderbergh e il fantasma del cinema Instancabile e intelligente come al solito, il regista americano gira il suo primo horror, sfruttando un topos abusato come quello della casa infestata per una riflessione teorica sule lo sguardo. Ladidi Federico Gironi. 🔗 Comingsoon.it

Black Bag – Doppio Gioco: La recensione del film di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett - Black Bag – Doppio Gioco, diretto da Steven Soderbergh, è un thriller di spionaggio che punta tutto sull’eleganza, sull’intelligenza della scrittura e sulla forza di due interpreti d’eccezione: Michael Fassbender e Cate Blanchett. A metà strada tra dramma relazionale e indagine investigativa, il film si propone come una proposta sofisticata e intrigante, confezionata con precisione. Ma attenzione: chi si aspetta azione serrata o inseguimenti adrenalinici potrebbe restare spiazzato. 🔗.com

Black Bag – Doppio Gioco, recensione del film di Steven Soderbergh - Black Bag – Doppio Gioco, recensione del film di Steven Soderbergh In un mondo costruito sulla menzogna, dove ingannare è naturale come respirare, Black Bag si inserisce con uno stile raffinato e una trama avvolta nel sospetto. Diretto da Steven Soderbergh e scritto da David Koepp, il film racconta l’indagine dell’agente dei servizi segreti britannici George Woodhouse (Michael Fassbender), incaricato di scoprire un traditore all’interno dell’agenzia. 🔗cinefilos.it

A different man | recensione del provocatorio film di Aaron Schimber - Premiato come miglior film ai Gotham Awards, A different man di Aaron Schimber arriva finalmente nelle sale italiane a partire dal 20 marzo, distribuito da Lucky Red; vi presentiamo la nostra recensione. Edward, aspirante attore, si sottopone a un intervento medico radicale per trasformare drasticamente il suo aspetto. Ma il suo nuovo volto da sogno si trasforma rapidamente in un incubo, perché perde il ruolo che era nato per interpretare e diventa ossessionato dal desiderio di recuperare ciò che è stato perso. 🔗universalmovies.it

