Premio Storie di alternanza e competenze 2025 | iscrizioni fino al 10 ottobre NOTA

Premio Storie di alternanza e competenze, nato per valorizzare le buone pratiche realizzate sul territorio in ambito formativo. Nelle sette edizioni precedenti hanno partecipato quasi 2.800 istituzioni scolastiche, circa 38.000 studenti e numerose imprese, per un totale di oltre 3.500 progetti presentati. Lo ricorda il MIM con NOTA del 30 aprile.L'articolo Premio Storie di alternanza e competenze 2025: iscrizioni fino al 10 ottobre. NOTA . 🔗 Dal 2017 il sistema camerale promuove ildi, nato per valorizzare le buone pratiche realizzate sul territorio in ambito formativo. Nelle sette edizioni precedenti hanno partecipato quasi 2.800 istituzioni scolastiche, circa 38.000 studenti e numerose imprese, per un totale di oltre 3.500 progetti presentati. Lo ricorda il MIM condel 30 aprile.L'articolodial 10. 🔗 Orizzontescuola.it

Anche quest'anno la Camera di commercio di Bergamo, tramite Bergamo Sviluppo, ha aderito al premio "Storie di alternanza e competenze" con l'obiettivo di dare visibilità ai racconti delle esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), tirocinio curriculare o apprendistato e di valorizzare le competenze acquisite in questi contesti formativi. L'edizione 2025 del premio prevede 4 categorie di concorso:

"…ma io sorrido ancora. storie di donne", la presentazione del volume con racconti delle vincitrici del premio Elca Ruzzier - TRIESTE - Sabato 22 marzo 2025 alle 16.30 presso la Casa internazionale delle Donne, in via Pisoni 3, si terrà la presentazione del libro "…ma io sorrido ancora. Storie di donne" , il volume raccoglie i racconti vincitori e selezionati della settima edizione del Concorso letterario internazionale...

Il Liceo scientifico Respighi di Piacenza ha conseguito il terzo posto nell'ambito del Premio "Storie di Alternanza" promosso dalla Camera di Commercio dell'Emilia, il cui obiettivo è quello di rafforzare i legami tra Scuola e mondo del lavoro e rendere più efficaci i percorsi di alternanza...

