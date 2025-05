Premio letterario Storie di Sport | prorogata al 16 maggio la scadenza per partecipare alla nona edizione

scadenza del bando della nona edizione del Premio letterario Rocky Marciano "Storie di Sport" di Ripa Teatina, ideato dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta. La nuova data è il 16 maggio 2025; a comunicarlo è la segreteria del Premio gestita da Sara.

Premio letterario Emily 2024/2025: oltre 120 opere candidate contro la violenza - Lo scorso 15 aprile sono scaduti i termini per la partecipazione al premio letterario Emily "I mille volti della violenza", organizzato dall'associazione Emily Abruzzo in collaborazione con Unione nazionale vittime (Unavi) e con il patrocinio del Comune di Vasto. A circa dieci giorni dalla... 🔗chietitoday.it

“Il giornalismo tifoso è la morte del giornalismo, ormai è tutto bar sport”. Date il Premio Pulitzer a Relevo - Relevo analizza la situazione del giornalismo spagnolo. Un’analisi che, in verità, potrebbe essere stesa anche al panorama italiano. “Non so se il giornalismo sportivo spagnolo stia attraversando un’epoca d’oro, ma ho la sensazione che oggi ci siano più giornalisti sportivi che mai, che lottano per attirare l’attenzione con il loro lavoro“, scrive Guglielmo Ortiz. Al collega spagnolo non è piaciuta l’onda lunga che ha seguito Atletico Madrid-Real Madrid. 🔗ilnapolista.it

Premio Strega, una mostra celebra il famoso riconoscimento letterario - Uno spaccato culturale dell’Italia del Novecento raccontata dalle immagini, scatti fotografici che restituiscono il volto più autentico di scrittori, artisti e intellettuali che hanno segnato la storia della letteratura italiana. È stata inaugurata nel foyer del Teatro De La Salle, … Continua L'articolo Premio Strega, una mostra celebra il famoso riconoscimento letterario proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”, prorogato il bando - La scadenza del bando del premio ideato da Peppa Millanta il 16 maggio; la premiazione a Ripa Teatina il 4 luglio ... 🔗abruzzonews.eu

XIX Premio Letterario Antonio Gramsci: ecco tutti i vincitori - Il premio per il Fumetto è stato assegnato a OINK! di Giacomo Pitzalis e Lord Violent, un’originale interpretazione di una lettera di Gramsci che spicca per la sua tecnica narrativa e il tratto ... 🔗cronachenuoresi.it

Premio Letterario Costa Smeralda, vincono Marasco e Falcinelli - Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo' (Neri Pozza), per la Narrativa, e Riccardo Falcinelli con 'Visus. Storie del volto dall'antichità al selfie' (Einaudi), per la Saggistica, sono i vincitori ... 🔗ansa.it