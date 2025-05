Premier League straripante | 6 squadre nella Champions League 2025-2026 record a un passo

Premier League è a un passo dalla sesta squadra nella Champions League 2025-2026. Tottenham e Manchester United stanno per ratificare un record. 🔗 Dopo aver conquistato il posto extra, con la Spagna, laè a undalla sesta squadra. Tottenham e Manchester United stanno per ratificare un. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I pronostici di lunedì 14 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati - I pronostici di lunedì 14 aprile: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori in giro per l’Europa La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con una partita molto importante per lo Scudetto e la zona retrocessione, tra il Napoli secondo in classifica e l’Empoli terzultimo. I pronostici di lunedì 14 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati (LaPresse) – IlVeggente. 🔗ilveggente.it

Premier League LIVE alle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co... 🔗calciomercato.com

Everton-Liverpool, pronostico Premier League: Goal allettante, Salah mattatore? - Ormai lo sappiamo, ci sono partite ogni giorno e nel mezzo dei playoff di Champions League, torna anche la Premier League. Mercoledì 12 febbraio alle ore 20:30, infatti, assisteremo al recupero della 15esima giornata del massimo campionato inglese tra Everton e Liverpool. Il derby del Merseyside rappresenta di certo un’occasione importante per entrambe le compagini di riscattare le rispettive delusioni in FA Cup. 🔗sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier League straripante: 6 squadre nella Champions League 2025-2026, record a un passo; Pagelle Young Boys-Atalanta 1-6: bum bum Retegui e De Ketelaere, la Dea è un rullo compressore; Liverpool-Man. United 7-0: video, gol e highlights; Tottenham straripante, Kane mette la freccia: doppietta e sorpasso a Henry. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier League da record: ad un passo dalle 6 squadre nella prossima Champions League - Premier League da record: il campionato inglese è vicinissimo a portare ben 6 squadre nella prossima Champions League La Premier League è a un passo da un traguardo storico: per la prima volta potrebb ... 🔗calcionews24.com