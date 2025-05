Premier League da record | ad un passo dalle 6 squadre nella prossima Champions League

Premier League da record: il campionato inglese è vicinissimo a portare ben 6 squadre nella prossima Champions League La Premier League è a un passo da un traguardo storico: per la prima volta potrebbe portare sei squadre nella prossima Champions League. Oltre alle prime cinque della classifica — grazie al ranking UEFA stagionale che garantisce .

Inter, addio ad un big di Inzaghi: pioggia di milioni e va in Premier League - Inter, sarà addio ad un big: pioggia di milioni in arrivo per l’Inter, il calciatore va in Premier League Inter, addio ad un big di Inzaghi: pioggia di milioni e va in Premier League – SerieAnewsL’Inter è attualmente in testa alla Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e una partita che ha il sapore di un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione. Nella scorsa giornata di campionato, infatti, i nerazzurri hanno pareggiato contro il Napoli, risultato che ha permesso loro di mantenere la leadership. 🔗serieanews.com

La Premier League è destinata a introdurre in fuorigioco semi-automatizzato ad aprile - 2025-04-01 19:53:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Premier League è finalmente introdotta per introdurre la tecnologia semi-automatizzata in fuorigioco per le partite nel volo più alto, a partire dal 12 aprile. La decisione arriva dopo un lungo periodo di test non viva all’interno della lega e il suo uso iniziale nel calcio inglese durante il quinto round della Coppa d’Inghilterra a febbraio. 🔗justcalcio.com

Addio Milan, cessione ad un passo: vola in Premier League - I rossoneri rischiano di salutare il giocatore, sempre più vicino a trasferirsi nella massima serie inglese Il Milan è in una situazione di classifica veramente preoccupante. I rossoneri sono noni in classifica a 51 punti, a -6 dal quinto posto e -8 dalla zona Champions League occupata attualmente dalla Juventus, oltre che in semifinale di Coppa Italia dove sfideranno l’Inter. Addio Milan, cessione ad un passo: vola in Premier League (Lapresse) – tvplay. 🔗tvplay.it

Si chiude un'era nel calcio inglese: Jamie Vardy lascerà il Leicester al termine della stagione 2024/25. Tutti i record dell'attaccante inglese - PREMIER LEAGUE - Jamie Vardy lascerà il Leicester al termine della stagione 2024/25 e dopo ben 13 anni. Si chiude un'era per il calcio inglese. I dettagli. 🔗eurosport.it

Premier League Table 2024-25 — Latest PL standings, European qualification picture - MORE-Premier League 2024-25 schedule, how to watch live Liverpool have won their crown — a second in the Premier League era and record-equalling 20th in English top-flight history — while it’s one-and ... 🔗nbcsports.com

Liverpool campione d’Inghilterra: manita al Tottenham, Slot conquista la Premier! - I Reds ribaltano lo svantaggio inziale dominando gli Spurs per la grande festa ad Anfield: raggiunto il Manchester United al primo posto all-time ... 🔗tuttosport.com