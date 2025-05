Premier League 6 squadre in Champions? La strada è spianata

Champions League ci saranno almeno cinque squadre inglesi: grazie al Ranking Uefa, infatti, anche la quinta classificata in Premier League giocherà la più importante competizione europea. Tuttavia, potrebbero esserci ulteriori sorprese. Anche l'Europa League garantisce un posto in Champions per la vincitrice del torneo, e ci sono ancora ben due squadre inglesi in corsa: Manchester United e Tottenham. Nelle semifinali andate in scena ieri, le due squadre inglesi hanno fatto un enorme passo verso la finale, che potrebbe essere un derby inglese. Gli Spurs hanno sconfitto 3-1 il BodøGlimt grazie alle reti di Brennen Johnson, Maddison e Solanke, che gli permettono di potersi accontentare del pareggio o anche della sconfitta con una sola rete di scarto nel match di ritorno, che si giocherà giovedì prossimo in Norvegia.

