Prelemi sorprendono | un regalo per i fan

Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sorprendono i fan con un vlog speciale: lui parte per l’Honduras come inviato de “L’Isola dei Famosi”Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una delle coppie più amate nate sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, tornano a far parlare di sé con un gesto tenero e inaspettato: un vlog esclusivo dedicato ai fan, nel quale raccontano emozioni e, soprattutto, una nuova avventura che riguarda Pierpaolo. L’ex velino, infatti, è pronto a volare in Honduras per vestire i panni di inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi 2025.Leggi anche L’Isola dei Famosi, nel cast ex gieffino? Clamorosa indiscrezioneUn vlog tra risate, lacrime e novitàIl video, pubblicato sui canali social della coppia, è un concentrato di sincerità e affetto. Girato in parte nella loro casa e in parte durante i preparativi per la partenza, il vlog mostra momenti di quotidianità, scherzi affettuosi tra i due e un toccante saluto prima del lungo viaggio che attende Pretelli. 🔗 361magazine.com - Prelemi sorprendono: un regalo per i fan , Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemii fan con un vlog speciale: lui parte per l’Honduras come inviato de “L’Isola dei Famosi”, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una delle coppie più amate nate sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, tornano a far parlare di sé con un gesto tenero e inaspettato: un vlog esclusivo dedicato ai fan, nel quale raccontano emozioni e, soprattutto, una nuova avventura che riguarda Pierpaolo. L’ex velino, infatti, è pronto a volare in Honduras per vestire i panni di inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi 2025.Leggi anche L’Isola dei Famosi, nel cast ex gieffino? Clamorosa indiscrezioneUn vlog tra risate, lacrime e novitàIl video, pubblicato sui canali social della coppia, è un concentrato di sincerità e affetto. Girato in parte nella loro casa e in parte durante i preparativi per la partenza, il vlog mostra momenti di quotidianità, scherzi affettuosi tra i due e un toccante saluto prima del lungo viaggio che attende Pretelli. 🔗 361magazine.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché Spider-Man: Brand New Day è un regalo per ogni fan di Tom spidey Holland - Marvel continua a regalare sogni (che poi bisogna vedere come si avverano). Il prossimo si intitola Spider-Man: Brand New Day e altro non è che l'attesissimo Spider-man 4 con Tom Holland, che finalmente ha trovato un titolo e una data di uscita. La notizia è arrivata mentre sui social continuano i commenti generati dalle prime indiscrezioni su chi prenderà parte a ciò che si preannuncia come il nuovo Avengers: Endgame, vale a dire Doomsday. 🔗gqitalia.it

WWE: Kevin Owens e Axiom sorprendono i fan con un’apparizione in Spagna - Kevin Owens ha appena messo a segno un’altra mossa inaspettata, facendo un’apparizione a sorpresa a Lucha Libre Rebellion in Spagna—insieme al campione di coppia di NXT, Axiom. Con il tour europeo della WWE in pieno svolgimento e SmackDown pronto a conquistare l’Olimpic Arena di Barcellona il 14 marzo, è stato un momento speciale per Axiom, che è tornato nel suo paese natale per un’apparizione speciale. 🔗zonawrestling.net

Giorgia, fan la incontra in treno: il regalo e la dedica speciale – Video - (Adnkronos) – Un viaggio speciale quello di Rinaldo Alessandroni, content creator attivo sui social, che su TikTok ha raccontato delle 2 ore trascorse in treno, con destinazione Roma, in compagnia di Giorgia. Il racconto dettagliato dell'incontro ha incuriosito gli utenti che non hanno potuto fare a meno di commentare la dolcezza e la disponibilità della […] L'articolo Giorgia, fan la incontra in treno: il regalo e la dedica speciale – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prelemi sorprendono: un regalo per i fan - Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sorprendono i fan con un vlog speciale: lui parte per l’Honduras come inviato de “L’Isola dei Famosi” Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una delle ... 🔗361magazine.com