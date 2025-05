Preghiera della sera 2 Maggio 2025 | Donami un Tuo segno

Donami un tuo segno”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per . L'articolo Preghiera della sera 2 Maggio 2025: “Donami un Tuo segno” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 Maggio 2025: “Donami un Tuo segno” un tuo”. Questa è lada recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per . L'articolo: “un Tuo” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Preghiera della sera 1 Maggio 2025: “Rivestimi della Tua bontà” - “Rivestimi della tua bontà”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera ... Leggi tutto L'articolo Preghiera della sera 1 Maggio 2025: “Rivestimi della Tua bontà” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Preghiera della sera 10 Marzo 2025: “Insegnami ad amare tutti” - “Insegnami ad amare tutti”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito ... Leggi tutto L'articolo Preghiera della sera 10 Marzo 2025: “Insegnami ad amare tutti” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Preghiera della sera 26 Febbraio 2025: “Aiutami a vivere come Te” - “Aiutami a vivere come te”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del ... Leggi tutto L'articolo Preghiera della sera 26 Febbraio 2025: “Aiutami a vivere come Te” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Seminario diocesano di Pordenone: alla grotta recita del Rosario dal 2 maggio; Mese di maggio, momenti comunitari a Longiano; La sera di lunedì 5 maggio in Cattedrale in preghiera per l’elezione del nuovo Papa; Maggio al Santuario del Pianto: alle 21,15 la recita del santo Rosaio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

2 maggio, Madonna delle Lacrime: il segno del miracolo resta impresso su un grembiule - Alcune giovani sono le testimoni privilegiate del miracolo del dipinto della Madonna delle lacrime che lascerà un segno indelebile. 🔗lalucedimaria.it

Oggi 2 maggio è Sant’Atanasio: ha lottato alacremente per difendere la fede - Tenace difensore della fede, sant'Atanasio fu perseguitato e costretto varie volte all'esilio mentre contrastava le eresie della sua epoca. 🔗lalucedimaria.it

Papa Francesco: Sulmona, il 2 maggio messa in suffragio presieduta da mons. Fusco - La diocesi di Sulmona-Valva si unirà in preghiera per commemorare papa Francesco con una solenne Santa Messa in suffragio. La celebrazione eucaristica si terrà venerdì 2 maggio alle ore 18.30 presso l ... 🔗agensir.it