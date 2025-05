Preghiera del mattino del 2 Maggio 2025 | La Tua grazia agisca su di me

Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta . L'articolo Preghiera del mattino del 2 Maggio 2025: “La Tua grazia agisca su di me” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 2 Maggio 2025: “La Tua grazia agisca su di me” Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta . L'articolodeldel 2: “La Tuasu di me” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it

Su altri siti se ne discute

Preghiera del mattino del 1 Maggio 2025: “Non abbandonarmi Signore” - Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo ... Leggi tutto L'articolo Preghiera del mattino del 1 Maggio 2025: “Non abbandonarmi Signore” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” - Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto ... Leggi tutto L'articolo Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 8 Marzo 2025: “Non lasciare che mi separi da Te” - Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... Leggi tutto L'articolo Preghiera del mattino del 8 Marzo 2025: “Non lasciare che mi separi da Te” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Preghiera del Mattino VENERDI 02 MAGGIO 2025 ?? Lodi Mattutine Memoria Sant'Atanasio, Vescovo e Dottore della Chiesa; Pompei, la supplica dell'8 maggio presieduta dal cardinale Re: ha celebrato i funerali di Papa Francesco; Villapriolo, via al primo Giubileo parrocchiale; “Parole che fanno ardere i cuori”- riconoscere ed esercitare il carisma dell’insegnamento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il 2 maggio la Processione Lauretana: - Si svolgerà venerdì 2 maggio il tradizionale pellegrinaggio cittadino al Santuario ... vicolo Lauretano e piazza S. Abbondio. La preghiera sarà guidata dal vescovo Antonio Napolioni mentre il vescovo ... 🔗cremonaoggi.it