Ilfattoquotidiano.it - “Pregavo di morire nel sonno, ma non voglio andarmene in una stanza di albergo”: le rivelazioni di Ozzy Osbourne

Il 5 luglio segnerà un momento storico per gli amanti del rock: a Birmingham, i Black Sabbath saliranno sul palco per l’ultima volta. In un’intervista al Guardian, la band ha parlato di un evento che sarà anche una celebrazione collettiva, con la partecipazione di grandi nomi della scena hard rock e metal, come Metallica e Alice in Chains., Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward torneranno insieme per il concerto “Back to the Beginning – The Final Show”, dopo anni di distanze e dissapori. A riunirli, oltre alla musica, anche una causa benefica: i proventi dell’evento andranno a sostegno della ricerca sul morbo di Parkinson e di organizzazioni impegnate nell’assistenza all’infanzia. “Nessuno di noi riceverà alcun compenso”, hanno fatto sapere i Sabbath.Ma dietro l’entusiasmo per il concerto si nasconde una realtà più fragile: la salute di. 🔗 Ilfattoquotidiano.it