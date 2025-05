Prato costumi e tuffi | il Tempio Voltiano come una spiaggia libera

Tempio Voltiano, oggi 2 maggio 2025, in una vera e propria spiaggia urbana. Complice il cielo sereno e le temperature ben oltre la media stagionale, centinaia di persone si sono riversate nel Prato affacciato sul primo bacino del lago.

Brutale aggressione in un bar di Prato: un uomo ridotto in fin di vita - PRATO – Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella tarda serata di ieri (10 aprile): si è trattato di un’incursione all’interno del locale denominato Jld Music bar in via Filzi a Prato da parte di un gruppo di cittadini cinesi, uno dei quali armato con una mazza di legno. 🔗corrieretoscano.it

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Prato, arrestata imprenditrice cinese: “Sfruttava operai clandestini, contesto disumano”. In casa denaro e orologi di lusso - “Un contesto lavorativo altamente vessatorio e disumano“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ricevevano lo stipendio esclusivamente in contanti, senza alcuna forma di tutela previdenziale”. Così il procuratore di Prato Luca Tescaroli descrive le condizioni di lavoro in un’azienda di commercio all’ingrosso di tessuti con sede nella città toscana, la cui legale rappresentante, un’imprenditrice cinese, è stata arrestata in flagranza per sfruttamento di manodopera irregolare. 🔗ilfattoquotidiano.it

