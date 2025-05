Posticoglou impopolare diffidente nei confronti della pinta casuale con i fan del Tottenham

pinta post-partita con i sostenitori.Pereira ha reso la tradizione che condivide una birra con i fan dopo le partite-non è difficile da fare quando sei su una serie di vittorie a sei partite-ma con il Tottenham impantanato al 16 ° posto e in una corsa di una vittoria in otto partite di campionato, Postecoglou dice che potrebbe pensarci due volte."Dovrei stare attento a quale pub mi sono avvicinato al momento", ha detto l'australiano."Ange Postecoglou andrebbe al pub con i fan di Spurs?" pic.twitter.comsyigagtv5h– BBC Sport (@bbcsport) 2 maggio 2025Spurs un passo dalla finale di Europa LeagueVincere l'Europa League fornirebbe un gradito tregua con gli Spurs che fanno un gigantesco passo verso un posto in finale-e un probabile scontro con il Manchester United-con una vittoria per 3-1 su BodoGlimt nella prima tappa del loro ultimo quattro cravatte della scorsa notte. 🔗 2025-05-02 17:32:00 Breaking news:Ange Postecoglou ammette di non essere sicuro di poter seguire la guida del boss dei lupi Vitor Pereira e fare una

Polizia di Stato: altri due provvedimenti amministrativi nei confronti di persone pericolose - Arezzo, 16 aprile 2025 – La Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo, ha adottato altre due misure di prevenzione personali nei confronti di altrettante donne ritenute socialmente pericolose, in considerazione di due distinti eventi che hanno evidenziato dei comportamenti critici per la sicurezza, la tranquillità e l’incolumità pubblica e privata. Nel primo episodio, una donna dimorante nel Comune di Roma, si è resa responsabile di furto aggravato ai danni di una profumeria di un centro commerciale della città. 🔗lanazione.it

Fabrizio Corona assolto dall'accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna - "Il fatto non costituisce reato" . Il Tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona, accusato di tentata estorsione per aver ricattato una donna sposata, che si era rivolta a lui per servizi editoriali e pubblicitari su un libro da pubblicare. Nel settembre del 2021 avrebbe poi subito un presunto ricatto incentrato su un video intimo. Il giudice ha trasmesso gli atti alla procura per un'eventuale frode processuale perché una chat sarebbe stata modificata dalla denunciante, in particolare sarebbe stato cancellato un messaggio. 🔗tg24.sky.it

Due decreti di sequestro nei confronti di altrettante persone coinvolte nel blitz di novembre - NARDÒ – Sulla carta redditi bassi, nella realtà ben altro. Ville, auto, attività turistiche e commerciali, quote societarie, terreni, conti correnti sotto sequestro: il valore è di circa 8 milioni di euro. Il provvedimento, eseguito da un team specializzato della Sezione misure patrimoniali della... 🔗lecceprima.it