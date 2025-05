Poste | il titolo sale oltre i 18 euro nuovo record storico

Poste italiane valgono 18,05 euro, +1,18%). Il titolo, che tocca per la prima quota 18 euro, segna così un nuovo record storico che porta la capitalizzazione a superare 23,5 miliardi di euro. 🔗 Quotidiano.net - Poste: il titolo sale oltre i 18 euro, nuovo record storico Alla chiusura della giornata di contrattazioni a Piazza Affari le azioni diitaliane valgono 18,05, +1,18%). Il, che tocca per la prima quota 18, segna così unche porta la capitalizzazione a superare 23,5 miliardi di. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Alphabet, ricavi e utili oltre stime nel trimestre, titolo sale 4% - Roma, 24 apr. (askanews) – Alphabet, la società capogruppo di Google e YouTube ha pubblicato i risultati del primo trimestre dopo la chiusura delle contrattazioni a Wall Street, con ricavi pari a 90,23 miliardi di dollari contro 89,12 miliardi stimati dagli analisti e un utile per azione di 2,81 dollari contro 2,01 dollari stimati. Nel dopoborsa il titolo sale del 4%. Su base annua l’aumento dei ricavi del 12%, oltre il 10% atteso mentre l’utile netto è cresciuto del 46% a 34,54 miliardi. 🔗ildenaro.it

Flow, il film vincitore del Premio Oscar torna in oltre 150 sale italiane - Dopo aver trionfato agli ultimi Premi Oscar, la pellicola d'animazione prodotta in Lettonia tornerà nelle nostre sale per la gioia di tutti quegli spettatori che lo avevano mancato Dopo aver conquistato l'Oscar per il Miglior film d'animazione, Flow - Un mondo da salvare torna al cinema da questo weekend in oltre 150 sale, permettendo al pubblico di ritrovare sul grande schermo uno dei casi cinematografici dell'anno. 🔗movieplayer.it

Poste Italiane va oltre la vetta dei 300 milioni di pacchi nel 2024 - Il 2024 si è chiuso con la cifra record di 308 milioni di consegne, in crescita del 20,4% rispetto al 2023. Significativo anche l’aumento delle consegne fatte dai portalettere con un + 34,8%, 121 milioni, ossia il 39% del totale, come sottolineato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante... 🔗today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Poste: il titolo sale oltre i 18 euro, nuovo record storico; Tim, Poste Italiane acquista quota Vivendi, sale al 25% e diventa primo azionista; Poste compra il 15% di Tim da Vivendi e sale al 24,8%. Cosa cambia per il colosso delle tlc; Tim ancora calda in Borsa per i rumors su possibile interesse di Iliad e Poste. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Poste: il titolo sale oltre i 18 euro, nuovo record storico - Alla chiusura della giornata di contrattazioni a Piazza Affari le azioni di Poste italiane valgono 18,05 euro, +1,18%). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Poste Italiane: nuovo record in Borsa, per la prima volta titolo sopra i 17 euro - Poste Italiane segna un nuovo traguardo in Borsa: superata la soglia dei 18 euro e capitalizzazione oltre i 23,5 miliardi di euro Poste Italiane ha registrato una chiusura in rialzo dell'1,18%, attest ... 🔗affaritaliani.it

Poste Italiane: attesi ricavi e utile in crescita nel primo trimestre del 2025. Dividendo oltre il 7% - Equita si attende un solido trimestre e la conferma della guidance 2025 (utile a 2,1 miliardi). Riviste le stime includendo la quota in Tim (24,81%). Il target price sale. Ricavi ed ebit divisione per ... 🔗milanofinanza.it