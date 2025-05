Posizionamento di un' antenna a Sansepolcro la strategia del Comune

Posizionamento di un'antenna a Sansepolcro, la strategia del Comune“Avendo presente quanto successo nella vicina Anghiari, dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati ??per scongiurare identici risultati”. Così il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato la strategia dell'Amministrazione relativamente al Posizionamento di un'antenna 5G da parte di “In Wit” presso terreno di pertinenza comunale. "L'azienda in questione" ha detto il sindaco "voleva in prima battuta posizionare l'antenna in via Scarpetti, nei pressi della struttura di accoglienza Casa di Rosa. Soluzione che per comprensibili motivi da noi non è stata ritenuta praticabile. In seconda battuta hanno fatto sapere che un sito per loro idoneo poteva essere appezzamento situato in frazione Gricignano, nei pressi del locale cimitero. 🔗 Lanazione.it - Posizionamento di un'antenna a Sansepolcro, la strategia del Comune Arezzo, 2 maggio 2025 –di un', ladel“Avendo presente quanto successo nella vicina Anghiari, dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati ??per scongiurare identici risultati”. Così il sindaco diFabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato ladell'Amministrazione relativamente aldi un'5G da parte di “In Wit” presso terreno di pertinenza comunale. "L'azienda in questione" ha detto il sindaco "voleva in prima battuta posizionare l'in via Scarpetti, nei pressi della struttura di accoglienza Casa di Rosa. Soluzione che per comprensibili motivi da noi non è stata ritenuta praticabile. In seconda battuta hanno fatto sapere che un sito per loro idoneo poteva essere appezzamento situato in frazione Gricignano, nei pressi del locale cimitero. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Antenna 5G nel Comune di Sansepolcro, il sindaco: "Ecco dove sarà posizionata" - “Avendo presente quanto successo nella vicina Anghiari, dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati per scongiurare identico risultato”. Così il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato la strategia... 🔗arezzonotizie.it

L’Italia alla frontiera del Mediterraneo Allargato: nuovi indirizzi pratici di strategia marittima - Il Mar Mediterraneo, che è stato giustamente definito “medio oceano” in quanto interconnette due mondi geopolitici (l’Oceano Atlantico e l’Indo-Pacifico), vede da tempo la presenza di attori regionali e globali sempre più attivi e perfino assertivi, in considerazione della sua recuperata centralità in qualità di “mare di passaggio” per rotte commerciali, flussi informatici, migrazioni e trasporto di risorse energetiche. 🔗it.insideover.com

Hamilton, strategia flop in Giappone: cosa non ha funzionato - (Adnkronos) – Flop di Hamilton nel Gp del Giappone. Il pilota Ferrari, alla sua terza gara con la Rossa, non è riuscito ad andare oltre un deludente settimo posto senza riuscire mai ad avvicinarsi alle due Mercedes di Antonelli e Russell, rispettivamente sesto e quinto. In una gara in cui tutti i piloti della top 10 hanno rispettato l’ordine di partenza, Lewis è stato l’unico a conquistare una posizione, sorpassando Isack Hadjar (Racing Bulls) nei primi giri, optando per una strategia diversa sia dal compagno di squadra Leclerc, quarto, che dalla maggior parte della griglia. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Posizionamento di un'antenna a Sansepolcro, la strategia del Comune; Antenna 5G nel Comune di Sansepolcro, il sindaco: Ecco dove sarà posizionata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Posizionamento di un'antenna a Sansepolcro, la strategia del Comune - Così il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato la strategia dell'Amministrazione relativamente al posizionamento di un'antenna 5G da ... 🔗lanazione.it

Antenna 5G nel Comune di Sansepolcro, il sindaco: "Ecco dove sarà posizionata" - Innocenti ha fatto il punto in consiglio comunale: "Scartate due proposte di In Wit. Alla fine è stata accettata la nostra idea di collocarla vicino all'isola ecologica" ... 🔗arezzonotizie.it

Nuova antenna 5G a Sansepolcro: sarà posizionata vicino l'isola ecologica - “Avendo presente quanto successo nella vicina Anghiari, dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati per scongiurare identico risul ... 🔗www3.saturnonotizie.it