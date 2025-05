Portici turismo e affluenza nelle festività | dibattito social tra promesse e critiche sul futuro del waterfront

festività del 25 aprile e del 1° maggio hanno portato a Portici una significativa presenza di cittadini, famiglie e turisti. Spiagge, parchi e spazi pubblici affollati hanno evidenziato il potenziale attrattivo della città, ancora in parte da valorizzare. In questo scenario, in attesa della riapertura del lungomare, Fratelli d’Italia Portici ha rilanciato la discussione online, offrendo una visione alternativa per il futuro del territorio. L’entusiasmo per la risposta del pubblico si è accompagnato a critiche sui problemi ancora irrisolti, come mobilità, parcheggi e gestione degli spazi pubblici. Con un lungo post pubblicato alla vigilia della festa del Santo Patrono, il partito di Via Giordano ha messo in evidenza come l’afflusso nelle strade, nei parchi e sulle spiagge dimostri il grande potenziale della città. 🔗 Anteprima24.it - Portici, turismo e affluenza nelle festività: dibattito social tra promesse e critiche sul futuro del waterfront Tempo di lettura: 3 minuti“Ledel 25 aprile e del 1° maggio hanno portato auna significativa presenza di cittadini, famiglie e turisti. Spiagge, parchi e spazi pubblici affollati hanno evidenziato il potenziale attrattivo della città, ancora in parte da valorizzare. In questo scenario, in attesa della riapertura del lungomare, Fratelli d’Italiaha rilanciato la discussione online, offrendo una visione alternativa per ildel territorio. L’entusiasmo per la risposta del pubblico si è accompagnato asui problemi ancora irrisolti, come mobilità, parcheggi e gestione degli spazi pubblici. Con un lungo post pubblicato alla vigilia della festa del Santo Patrono, il partito di Via Giordano ha messo in evidenza come l’afflussostrade, nei parchi e sulle spiagge dimostri il grande potenziale della città. 🔗 Anteprima24.it

