Portanova attacca Del Piero | Ti snobbava e stava sul caz*o a 100 mila giocatori Abbraccio più Totti che…

Piero, che hanno fatto storcere il naso ai tifosi juventini: “Vi faccio una domanda io a voi.. Parlo a livello d’immagine come cortesia, come educazione, vedete più .L'articolo Portanova attacca Del Piero: “Ti snobbava e stava sul caz*o a 100 mila giocatori. Abbraccio più Totti che.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Matteo Fantozzi: “Del Piero senza quell’infortunio sarebbe stato più forte di Maradona, mi pare logico. Totti nemmeno gli porta.”Serie A, dove vedere Roma-Juventus: streaming gratis e diretta tv Sky Sport?Juventus-Roma: ecco che ha detto Mourinho a fine primo tempoVarriale punge Juve, milan e Roma: “Hanno vissuto una stagione negativa. 🔗 Ai microfoni di “TvPlay” è intervenuto l’ex calciatore Daniele Portavanova (tifoso laziale), figlio dell’attuale centrocampista della Reggiana, Manolo, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni nei riguardi di Alessandro Del, che hanno fatto storcere il naso ai tifosi juventini: “Vi faccio una domanda io a voi.. Parlo a livello d’immagine come cortesia, come educazione, vedete più .L'articoloDel: “Tisula 100piùche.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Matteo Fantozzi: “Delsenza quell’infortunio sarebbe stato più forte di Maradona, mi pare logico.nemmeno gli porta.”Serie A, dove vedere Roma-Juventus: streaming gratis e diretta tv Sky Sport?Juventus-Roma: ecco che ha detto Mourinho a fine primo tempoVarriale punge Juve,n e Roma: “Hanno vissuto una stagione negativa. 🔗 .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piero Marrazzo attacca Bruno Vespa: “Donne transe sbattute in Tv per fare share lì dove studiavano i plastici” - Piero Marrazzo si racconta a Nunzia De Girolamo nella prima puntata di Ciao Maschio, muovendo pesanti accuse contro il giornalista e conduttore di porta a Porta, colpevole a suo dire di aver speculato pesantemente sulla sua vicenda.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lezione su Piero della Francesca di Patrizia Fazzi - Arezzo, 10 aprile 2025 – L’Università dell’Età libera, nell’ambito delle lezioni organizzate presso l’Unione dei Comuni Montani (Via San Giuseppe 32), venerdì 11 aprile ore 17.00, avrà come relatrice la Prof.ssa Patrizia Fazzi, aretina, poetessa e scrittrice, autrice di vari libri e raccolte di versi, tra cui una dedicata alle opere pierfrancescane, dal titolo “La conchiglia dell’essere” (2009). Il libro, tradotto in inglese con il titolo “The Shell of Being”, ha ricevuto vari riconoscimenti e successo di pubblico ed è stato presentato a Firenze, Roma, Milano, Parma, San Marino, Principato ... 🔗lanazione.it

Tajani attacca Boldrini: «Ma basta cosa?» – Video - In una audizione congiunta alle commissioni Difesa e Esteri di Camera e Senato c’è stato anche lo spazio per un siparietto piuttosto teso tra la parlamentare di Avs, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto si è svolto quando, mentre il ministro rispondeva alle domande, in particolare sulla grave situazione umanitaria a Gaza, Boldrini ha interloquito un paio di volte interrompendolo. 🔗open.online