Lanazione.it - Pontedera, rissa nella notte. Calci e pugni vicino alla stazione

, 2 maggio 2025 -di risse, liti, cazzotti,e urla tra l'area del terminal dei bus di lineae la zona retrostante e laterale a Palazzo Rota. Alcuni residenti nel grande condominio sono stati svegliati tra la mezzae mezza e le 2 quando un gruppo di giovani di origine straniera che vive per strada, ha iniziato a darsele in più punto della zona.Prima all'angolo con via Brigate Partigiane, poi a ridosso di piazza Unità d'Italia,ferroviaria, e poizona più isolata dell'ex deposito delle ferrovie. Uno dei giovani è stato colpito in maniera violenta ed è rimasto a lungo a terra con alcuni amici che cercavano di farlo rialzare. I residenti della zona sono esasperati. Alcuni di loro parlano di risse ed episodi simili che si ripetono quasi ogni sera dal giugno dello scorso anno. 🔗 Lanazione.it