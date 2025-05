Ponte sullo Stretto di Messina | Critiche da Greenpeace e Legambiente per Impatto Ambientale

Ambientale". Sono i concetti ribaditi dal convegno svoltosi a Villa San Giovanni, su iniziativa delle associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF Italia, insieme al Movimento No Ponte Calabria, sul tema "Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano".Nel corso del convegno sono intervenuti Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e Co-Portavoce di Europa Verde, e Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. "Sul Ponte sullo Stretto - ha detto Bonelli - noi non molliamo. Non pensi Salvini, e chi c'è dietro di lui su questa operazione, che la nostra battaglia di contrasto verrà meno.

