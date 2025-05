Ponte mobile al via i lavori Assessore Uguccioni | Interventi che vanno eseguiti subito per ragioni di sicurezza

© Riminitoday.it - Ponte mobile, al via i lavori. Assessore Uguccioni: “Interventi che vanno eseguiti subito per ragioni di sicurezza” lavori al Ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare vanno fatti adesso per questioni di sicurezza, non possono essere rimandati. Gli Interventi cominceranno lunedì 12 maggio”. Così l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni annuncia la data di inizio cantiere sull’infrastruttura che. 🔗 “Ialtra Cattolica e Gabicce Marefatti adesso per questioni di, non possono essere rimandati. Glicominceranno lunedì 12 maggio”. Così l’aipubblici Alessandroannuncia la data di inizio cantiere sull’infrastruttura che. 🔗 Riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ponte mobile, al via i lavori. Assessore Uguccioni: “Interventi che vanno eseguiti subito per ragioni di sicurezza” - “I lavori al ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare vanno fatti adesso per questioni di sicurezza, non possono essere rimandati. Gli interventi cominceranno lunedì 12 maggio”. Così l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni annuncia la data di inizio cantiere sull’infrastruttura che... 🔗riminitoday.it

Via di Ponte Salario dissestata e pericolosa rischia la chiusura: "Partano al più presto i lavori" - A fine giugno scorso il parlamentino del II municipio aveva approvato una risoluzione con la quale si chiedeva lo stanziamento di fondi per rifare completamente il manto stradale di via di Ponte Salario, che costeggia Villa Ada e raggiunge viale della Moschea. I fondi, con l'impegno... 🔗romatoday.it

Al via i lavori del progetto 'Polis' a San Paolo di Civitate: attivato ufficio postale mobile - Poste Italiane comunica che da oggi l’ufficio postale di San Paolo di Civitate sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede di Via Silvio Pellico infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il... 🔗foggiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Al via i lavori al ponte mobile: Intervento per la sicurezza; Ponte mobile, al via i lavori. Assessore Uguccioni: “Interventi che vanno eseguiti subito per ragioni di sicurezza”; Ponte, lavori urgenti al via. Va messo in sicurezza; Il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce si rif il look: lunedì 12 via ai lavori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Al via i lavori al ponte mobile: "Intervento per la sicurezza" - Gli interventi al ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare cominceranno lunedì 12 maggio. L’assessore ai lavori pubblici Alessandro ... 🔗msn.com

Ponte, lavori urgenti al via. Va messo in sicurezza - La struttura mobile che collega Gabicce con Cattolica ha parti meccaniche da ammodernare, alla luce delle nuove normative. Cantiere da lunedì 12 . 🔗msn.com

Il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce si rifà il look: lunedì 12 via ai lavori - Il ponte mobile che unisce Cattolica e Gabicce si rifà il look. “I lavori al ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare vanno fatti adesso per questioni di sicurezza, non possono essere rimandati. Gli ... 🔗chiamamicitta.it