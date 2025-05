Ponte e partenze quest' anno numeri da record

Ponte, favorisce le partenze, quest'anno anche numeri da record. Almeno 10 milioni quelli che non hanno rinunciato alla vacanza, e sono già in viaggio o prossimi a partire, con una spesa complessiva che potrebbe superare i 4 miliardi di euro, come indica una indagine di Cna turismo e commercio. Un ruolo importante lo gioca di sicuro il meteo questa primavera che, con temperature in molte località vicine ai trenta gradi, anticipa l'estate. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Ponte e partenze, quest'anno numeri da record Chi può fa le valigie, chiude casa, e se ne va. Il calendario, con la collocazione favorevole del, favorisce leancheda. Almeno 10 milioni quelli che non hrinunciato alla vacanza, e sono già in viaggio o prossimi a partire, con una spesa complessiva che potrebbe superare i 4 miliardi di euro, come indica una indagine di Cna turismo e commercio. Un ruolo importante lo gioca di sicuro il meteoa primavera che, con temperature in molte località vicine ai trenta gradi, anticipa l'estate. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Partenze per il ponte del Primo maggio, è bollino rosso sulle autostrade della Liguria - Dopo quello di Pasqua e del 25 aprile nuovo ponte con la previsione di numerose partenze. A rischio il traffico lungo le autostrade della Liguria per i tanti che vorranno raggiungere le località costi ... 🔗primocanale.it

Voli low cost per il ponte del 2 giugno: dove andare - Dove andare per il ponte del 2 giugno spendendo meno di 100 euro per il viaggio: guida utile ai voli low cost e alle mete più economiche del periodo festivo imminente ... 🔗quifinanza.it

Ponte del Primo Maggio 2025: le top 30 destinazioni degli italiani – la classifica di Holidu - ma quali sono quelli più gettonati quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più ... 🔗newsfood.com