Ponte del primo maggio traffico record sul litorale domitio e ambulanze bloccate | boom di polemiche

Ponte da sogno del Primo maggio: cosa si prevede tra clima, mete e traffico - Ecco l’inizio del terzo ponte vacanziero, quello del Primo maggio, dopo Pasqua e il 25 aprile. Quattro giorni di relax per molti che un’indagine di Cna Turismo e Commercio ha stimato da oltre quattro miliardi di euro di spesa con 10 milioni di vacanzieri in Italia, di cui sei milioni pernotteranno fuori casa presso strutture […] L'articolo Ponte da sogno del Primo maggio: cosa si prevede tra clima, mete e traffico proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi - IL TEMPO. Fino a domenica sole estivo con temperature prossime ai 30 gradi. Poi il ritorno di un fronte freddo e instabilità. 🔗ecodibergamo.it

Ponte del 1 maggio, occhi puntati sul traffico: venerdì di spostamenti, domenica da bollino rosso - Genova. Il lungo fine settimana relativo al ponte del Primo Maggio comporterà un incremento significativo dei volumi di traffico sulle strade e autostrade di tutta Italia. La Liguria come spesso accad ... 🔗msn.com

Ponte 1 maggio, le previsioni sul traffico in autostrada - Tutto pronto al lungo ponte del primo maggio. Sono milioni gli italiani che si metteranno in viaggio già dal 30 aprile per godere di qualche giorno di pausa, sfruttando la distanza tra la Festa dei la ... 🔗msn.com