Polverosi spiega | II Barcellona ha trovato il suo opposto e si è fermato Quando Dumfries ha acceso il gas…

Polverosi ha fatto la sua analisi sul pareggio ottenuto dall'Inter contro il Barcellona in Champions LeagueIntervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato così il 3 a 3 tra Barcellona e Inter nella semifinale d'andata di Champions League.PAROLE – «II Barcellona ha trovato il suo opposto e si è fermato. Il genio, la tecnica e la palla da una parte; la forza, la tattica e lo spazio dall'altra. L'Inter ha fatto la partita che aveva pensato, il Barcellona la partita che sa fare, ma alla fine il risultato di una sfida fantastica, degna di una semifinale di Champions, ha detto che i campioni d'Italia, a San Siro, possono farcela davvero.Quante volte ci avrà pensato Inzaghi: cosa puoi fare davanti al genio? C'è un modo per non farlo uscire dalla lampada? Quale marcatura può essere efficace? Il raddoppio? Sì, quello se ne fa un baffo del raddoppio, anzi, lo diverte, lo eccita, invece che fra due gambe fa passare la palla fra quattro.

