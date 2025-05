Polizia auto sulla folla a Stoccarda un tragico incidente

tragico incidente": la Polizia di Stoccarda su X definisce così quanto accaduto nel pomeriggio, dove un'auto ha travolto un gruppo di persone. 🔗 Quotidiano.net - Polizia, auto sulla folla a Stoccarda un tragico incidente "Un": ladisu X definisce così quanto accaduto nel pomeriggio, dove un'ha travolto un gruppo di persone. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. L’uomo alla guida, un 42enne, è stato fermato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili”, fa sapere la polizia di Stoccarda “al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti, guidatore fermato dalla polizia - Un auto ha investito diverse persone a Stoccarda, in Germania, seminando il panico. A spiegarlo è stata la Bild che ha rilanciato una comunicazione della polizia locale, postata anche su X. Nel tweet è stato scritto che «le operazioni sono in corso. Al momento possiamo confermare diversi feriti. Si prega di non ostacolare il personale di emergenza sul posto e, se possibile, di evitare la zona». Secondo il quotidiano tedesco, che ha dato una prima ricostruzione dei fatti, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale e tra i feriti ci sarebbe anche una ... 🔗lettera43.it

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo. Polizia: “Nessuna ipotesi esclusa” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. L’autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, ha detto una portavoce della polizia all’Ansa, rispondendo alla domanda se quanto accaduto a Stoccarda, dove un’auto ha travolto un gruppo di persone, sia stato un incidente stradale o un attentato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Fermato l’autista; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: diversi feriti. Fermato un uomo; Ultima ora. Germania, auto sulla folla a Stoccarda: numerosi feriti; Auto sulla folla a Stoccarda, ci sono diversi feriti: “Fermato l'autista”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Stoccarda, auto piomba sulla folla: 8 feriti di cui tre gravi. Fermato l'autista. La polizia: «Un tragico incidente» - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista ... 🔗ilmessaggero.it

Auto sulla folla a Stoccarda, tre feriti gravi. Indagini in ogni direzione - Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo la Dpa, ci sarebbero tre feriti gravi e altre persone rimaste ferite in modo lieve. La polizia ha affermato che il numero de ... 🔗huffingtonpost.it

Stoccarda, auto sulla folla: feriti e panico in strada. Indagini in corso - Germania, auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. L’autista è stato bloccato sul posto e preso in custodia. Si indaga sulle cause del gesto. 🔗notizie.it