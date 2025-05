Polizia aiuto papà sta uccidendo la mamma Orrore in famiglia accoltella la moglie in casa

aiuto, spinti dalla paura e dal coraggio di salvare la propria madre.>>Tragedia al casello autostradale: autobus si schianta su veicoli in coda, vittime anche bambiniL’intervento tempestivo dei vicini ha evitato il peggio. 🔗 Il fenomeno del femminicidio in Italia continua a essere un’emergenza sociale di proporzioni inquietanti, con episodi sempre più frequenti e cruenti che scuotono l’opinione pubblica. L’ultimo, drammatico caso arriva da San Secondo Parmense, piccolo centro della Bassa Parmense, dove questa mattina una donna è stata brutalmente aggredita dal marito con una serie di coltellate inferte al collo, al torace e all’avambraccio. A lanciare l’allarme, in una scena straziante e di disperazione, sono stati i figli della coppia: i bambini sono scesi in strada urlando e chiedendo, spinti dalla paura e dal coraggio di salvare la propria madre.>>Tragedia al casello autostradale: autobus si schianta su veicoli in coda, vittime anche bambiniL’intervento tempestivo dei vicini ha evitato il peggio. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

“Aiuto polizia, papà sta picchiando la mamma”, 14enne fa arrestare il padre violento a Catania - In pieno centro a Catania un 14enne ha fermato in lacrime una volante: il padre stava picchiando la madre. Gli agenti hanno bloccato l’uomo, un 62enne tunisino, colto in flagrante mentre aggrediva la moglie e la figlia di 18 anni. Arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Aiuto polizia, papà sta picchiando la mamma”, 14enne fa arrestare il padre violento - Una scena intensa, segnata da paura e determinazione, ha scosso una tranquilla giornata nel centro storico di Catania. Tra i vicoli affollati e le facciate antiche, un ragazzo di soli 14 anni ha trovato la forza di compiere un gesto che avrebbe cambiato il destino della sua famiglia. Era solo, agitato, il volto rigato dalle lacrime e la voce rotta, ma abbastanza deciso da fermare una volante della polizia in transito. 🔗thesocialpost.it

“Aiuto, papà sta colpendo mamma”: il grido disperato che rompe il silenzio di 16 anni di violenze. E' accaduto a Catania - Il padre aggredisce la madre , l'afferra per i capelli , la trascina per terra e il maggiore dei cinque figli , tutti minorenni , chiede aiuto con un messaggio alla nonna materna . È lei che avverte i carabinieri , che intervengono e arrestano l’uomo, un 39enne di origine nordafricana . È accaduto a Catania , nell’abitazione della coppia. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato la vittima... 🔗feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Bimba di 11 anni chiama la polizia: Aiutatemi, il papà sta picchiando la mamma; Aiuto polizia, papà sta picchiando mamma: 14enne fa arrestare l'uomo; Aiuto polizia, papà sta picchiando la mamma, 14enne fa arrestare il padre violento a Catania; 14enne ferma la Polizia in strada: “Papà sta picchiando la mamma”. 🔗Ne parlano su altre fonti