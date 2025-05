Poggioreale | pugni a un agente della penitenziaria l' inferno del carcere più affollato d' Europa

carcere di Poggioreale". Lo denuncia il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia penitenziaria, per voce del dirigente sindacale Raffale Serra.Il 30 aprile un poliziotto penitenziario sarebbe "stato brutalmente aggredito da un detenuto che lo ha colpito con un pugno al volto.

Detenuto prende a pugni un agente della polizia penitenziaria. Uilpa: "Episodi di violenza all'ordine del giorno" - Un assistente della polizia penitenziaria, addetto alla manutenzione dei fabbricati, è stato colpito con un pugno in pieno volto da un detenuto di origine nordafricana, a quanto appreso non nuovo a episodi di disordine e intolleranza alle regole.

Nuova aggressione nel carcere di Poggioreale: pugni al volto di un agente - Tempo di lettura: < 1 minuto “Ancora violenza nel carcere di Poggioreale. Sembrerebbe che in data 30 aprile, un poliziotto penitenziario sia stato brutalmente aggredito da un detenuto che lo ha colpito con un pugno al volto, procurandogli un trauma contusivo all’occhio. Il collega è dovuto ricorrere alle cure mediche ed è ora in stato di convalescenza. A rendere ancora più grave l’episodio è il fatto che lo stesso detenuto, solo un mese fa, aveva già aggredito il medico del reparto “Roma”. 🔗anteprima24.it

Agente di penitenziaria colpito con calci e pugni da un detenuto in isolamento - LECCE – Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 13, nella sezione d’isolamento del reparto R2 della casa circondariale di Lecce, un detenuto italiano lì confinato per ragioni disciplinari, sarebbe andato in escandescenza, colpendo con violenti pugni e calci l’assistente capo coordinatore addetto... 🔗lecceprima.it

Nuovo episodio di violenza nel carcere di poggioreale: agente colpito da detenuto recidivo - Il carcere di Poggioreale, noto per il sovraffollamento e la carenza di personale, torna al centro dell’attenzione dopo l’aggressione a un agente da parte di un detenuto recidivo, con sindacati in all ... 🔗gaeta.it

Napoli, carcere Poggioreale: poliziotto colpito al volto da detenuto che già aveva aggredito un medico - Un'altra aggressione a un poliziotto penitenziario nel carcere di Poggioreale, a Napoli. L'episodio è avvenuto il 30 aprile scorso

Aggressione a un agente della polizia penitenziaria nel carcere di poggioreale: tensione e inquietudini sulla gestione dei detenuti psichiatrici - Un detenuto con disturbi psichiatrici aggredisce un agente della polizia penitenziaria nel reparto Roma del carcere di Poggioreale