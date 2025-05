Podismo a San Mauro Pascoli al Giro della Torre fanno festa Ricciardi e Santini

Giro della Torre, la classica nazionale Fidal di 10 chilometri disputata a San Mauro Pascoli. Una tradizione che si ripete per la festa del Lavoro nel piccolo borgo patria del celebre poeta, che ancor auna volta ha visto la gente locale. 🔗 Cesenatoday.it - Podismo a San Mauro Pascoli, al Giro della Torre fanno festa Ricciardi e Santini E’ stata una grande edizione, quella andata in archivio del, la classica nazionale Fidal di 10 chilometri disputata a San. Una tradizione che si ripete per ladel Lavoro nel piccolo borgo patria del celebre poeta, che ancor auna volta ha visto la gente locale. 🔗 Cesenatoday.it

