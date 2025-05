Poco tempo e nessuna voglia di andare in palestra? Il workout casalingo di Alessia Marcuzzi è la carica che ci serviva | facile divertente e total body

Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Obbligo o verità, 52 anni, ha condiviso su Instagram un allenamento a casa veloce e super efficace pensato per chi non ha tempo (o voglia) di andare in palestra. Il tutto con il suo inconfondibile mix di energia, ironia e autenticità. Alessia Marcuzzi e la prova costume guarda le foto Alessia Marcuzzi, gli esercizi per allenarsi a casaNel video su Instagram, girato direttamente a casa sua, Alessia propone una sequenza di esercizi total body perfetta anche per chi è alle prime armi. 🔗 Iodonna.it - Poco tempo e nessuna voglia di andare in palestra? Il workout casalingo di Alessia Marcuzzi è la carica che ci serviva: facile, divertente e total body Anche il Primo maggio può essere un giorno perfetto per tenersi in forma, parola di. La conduttrice di Obbligo o verità, 52 anni, ha condiviso su Instagram un allenamento a casa veloce e super efficace pensato per chi non ha(o) diin. Il tutto con il suo inconfondibile mix di energia, ironia e autenticità.e la prova costume guarda le foto, gli esercizi per allenarsi a casaNel video su Instagram, girato direttamente a casa sua,propone una sequenza di eserciziperfetta anche per chi è alle prime armi. 🔗 Iodonna.it

