PNRR il 5 maggio due webinar informativi del Ministero per le scuole AVVISI

AVVISI del Ministero dell'istruzione e del merito rivolti alle scuole per la partecipazione a due webinar informativi sulle misure del PNRR. I seminari online si svolgeranno entrambi il 5 maggio di mattina.L'articolo PNRR, il 5 maggio due webinar informativi del Ministero per le scuole. AVVISI . 🔗 Duedeldell'istruzione e del merito rivolti alleper la partecipazione a duesulle misure del. I seminari online si svolgeranno entrambi il 5di mattina.L'articolo, il 5duedelper le. 🔗 Orizzontescuola.it

Su altri siti se ne discute

Primo Maggio, Meloni: In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro - “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello piu’ alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. 🔗ildenaro.it

Mostro di Firenze: udienza revisione per Lotti il 9 maggio. Due nuovi testimoni - Fissata al 9 maggio l'udienza per l'ammissibilità della richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per Mario Vanni. Il postino di San Casciano era accusato insieme a Giancarlo Lotti Vanni degli ultimi quattro duplici delitti del mostro di Firenze: Montespertoli (1982), Giogoli (1983), Vicchio (1984), Scopeti (1985). A occuparsene sarà la terza sezione della corte d'appello penale L'articolo Mostro di Firenze: udienza revisione per Lotti il 9 maggio. 🔗.com

Concorso scuola Pnrr 2, chi dovrà sostenere la prova suppletiva del 5 maggio - Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dovuto predisporre una prova suppletiva dopo l’annullamento di uno dei quesiti della prova scritta del concorso per docenti di scuola secondaria del turno pomeridiano del 27 febbraio scorso. Il caso si è aperto dopo la denuncia di alcuni dei partecipanti, tratti in inganno non dal quesito ma dalla risposta “giusta”. La frase in questione era: «La diffusione d’identità è attribuita a: Jean Piaget, John Bowlby, Milton Erikson, Sigmund Freud». 🔗lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

PNRR, il 5 maggio due webinar informativi del Ministero per le scuole. AVVISI; Finanziamento Pnrr, ecco i lavori di potenziamento della rete fognaria e per il nuovo depuratore; Concorso docenti PNRR 2, un quesito della prova del 27 febbraio era errato. Sarà somministrato nuovamente ai candidati il 5 maggio; Concorso scuola Pnrr 2, chi dovrà sostenere la prova suppletiva del 5 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concorso secondaria PNRR2, la prova del 5 maggio è facoltativa. Cosa “rischia” chi non la svolgerà - Concorso secondaria PNRR2 bandito con DDG n 3059/2024: in seguito all'annullamento di un quesito del turno n. 6 del 27 febbraio ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso scuola Pnrr 2, chi dovrà sostenere la prova suppletiva del 5 maggio - Quando e come si svolgerà la prova suppletiva La prova suppletiva è stata fissata per il 5 maggio. Consisterà in un solo quesito di ambito psicopedagogico e per questo avrà durata di appena ... 🔗msn.com

Concorso scuola Pnrr 2, chi dovrà sostenere la prova suppletiva del 5 maggio - La prova suppletiva è stata fissata per il 5 maggio. Consisterà in un solo quesito di ambito psicopedagogico e per questo avrà durata di appena cinque minuti, salvo i tempi aggiuntivi concessi ... 🔗lettera43.it