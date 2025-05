Playoff Nba 2025 Knicks avanti | chiusa serie contro i Pistons

Playoff di basket Nba disputate nella notte italiana. I New York Knicks battono i Pistons a Detroit in gara 6 e chiudono la serie sul 4-2 avanzando al prossimo turno: la squadra della Grande Mela vince 116-113 grazie all'ottima partita di Jalen Brunson, autore di 40 punti e del tiro decisivo per la vittoria. Ai padroni di casa non bastano i 23 punti messi a segno da Cade Cunningham.Servirà, invece, la 'bella' per decidere la sfida tra i Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets, ora sul 3-3. In gara 6, all'Intuit Dome in California, i Clippers vincono 111-105 grazie alla doppia doppia del solito Kawhi Leonard, autore di 27 punti e 10 rimbalzi. Inutili per i Nuggets i 25 punti di Nikola Jokic.

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (22 aprile): Pistons e Clippers pareggiano i conti con Knicks e Nuggets - Proseguono i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte per il primo turno nella Eastern e nella Western Conference ovvero New York Knicks-Detroit Pistons e Denver Nuggets-Los Angeles Clipper: andiamo a riepilogare insieme quanto accaduto oltreoceano. I Detroit Pistons espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 94-100 e pareggiando subito i conti sul 1-1 nella serie che ora si sposta in Michigan per gara-3 e gara-4. 🔗oasport.it

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (2 maggio): Brunson porta i Knicks avanti, Clippers-Nuggets a gara-7 - Una serie finita, un’altra che va a gara-7. La notte NBA regala due confronti di spessore, si, ma anche di quelli che regalano prospettive ben diverse dal solito. Si va sempre più delineando il quadro delle semifinali di Conference, con serie vive oramai soltanto a Ovest, mentre a Est è tutto già deciso. I New York Knicks, resistendo a un’eccellente rimonta dei Detroit Pistons che nel finale riescono anche a mettere il naso avanti, a cinque secondi dalla fine di gara-6 riescono a trovare la zampata decisiva per il 113-116 finale. 🔗oasport.it

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (25 aprile): i Knicks espugnano Detroit. I Clippers fermano Jokic - Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate tre partite valide come gara-3. Il programma si è aperto con i New York Knicks che hanno espugnato il parquet dei Detroit Piston per 116-118. Ma non fatevi ingannare dal punteggio, perché anche se nel finale hanno rischiato qualcosa, i Knicks hanno quasi sempre guidato il match, spinti dai 31 punti di Karl-Anthony Towns. A Detroit, invece, non bastano i 24 punti e 11 assist di Cade Cunningham per ribaltare il match, un match dove ancora una volta Simone Fontecchio è rimasto in panchina per scelta tecnica. 🔗oasport.it

