PizzAut il Primo maggio è festa doppia | arriva l' assunzione

PizzAut che danno lavoro a giovani con autismo, ha scelto la festa dei Lavoratori per annunciare l'assunzione di Michele, al termine del suo tirocinio

Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D'Orazio porta la scarpa della figlia - Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, ha portato a Montemurlo la scarpa della figlia per ricordare l'incidente in occasione del Primo Maggio

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l'elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.

Primo maggio, la festa dei lavoratori: storia e significato - Il primo maggio è una data significativa nel calendario di molti paesi, celebrata come la Festa dei Lavoratori. Questa giornata è ricca di storia e simbolismo, rappresentando le lotte e le conquiste dei lavoratori di tutto il mondo. Focus, ha ripercorso le origini e la storia di questa celebrazione, offrendo un quadro dettagliato delle sue radici e del suo significato. Ripercorrendo la storia L'idea di una giornata dedicata ai lavoratori nacque in Francia il 20 luglio 1889, quando alcuni partiti proclamarono una grande manifestazione per ridurre la giornata lavorativa a otto ore.

