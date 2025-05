Più personale proattivo e potente | il futuro di Gemini è dietro l’angolo

Gemini sarà grande protagonista al Google IO 2025, occasione in cui Big G svelerà tutte le novità che renderanno migliore l'assistente.L'articolo Più personale, proattivo e potente: il futuro di Gemini è dietro l’angolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Più personale, proattivo e potente: il futuro di Gemini è dietro l’angolo sarà grande protagonista al Google IO 2025, occasione in cui Big G svelerà tutte le novità che renderanno migliore l'assistente.L'articolo Più: ildiproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Più sicurezza su autobus e treni: arrivano le bodycam per il personale Tua - Più sicurezza per il personale Tua che viaggi su gomma e ferro oltre che per i verificatori dei titoli di viaggio: saranno dotati di bodycam. Ad annunciarlo è la società stessa che con un investimento di circa 97mila euro ha acquistato otto slot di telecamere indossabili in grado di registrare... 🔗ilpescara.it

Il fantasma del 6G, l’evoluzione più potente della rete 5G: quando arriva in Italia - Nelle fiere di tecnologia si parla sempre più spesso di reti 6G. Si tratta di uno nuovo standard di comunicazioni che è ancora all'inizio del suo processo di codifica. Parlando solo di velocità dovrebbe essere almeno 10 volte più potente delle reti 5G che utilizziamo oggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anief contro i tagli al personale ATA: chiede più assunzioni e valorizzazione dei funzionari - Il 19 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha incontrato i sindacati per discutere due provvedimenti cruciali: il rinvio di un anno del taglio di 2.174 posti nell’organico ATA e l’introduzione di una nuova dotazione organica per gli operatori scolastici e i funzionari. Anief ha espresso forte opposizione ai tagli, sottolineando la […] The post Anief contro i tagli al personale ATA: chiede più assunzioni e valorizzazione dei funzionari first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it