Più di tremila persone alla riapertura del rinnovatissimo Viale Stazione | Senza barriere cambia la città

persone alla riapertura del rinnovatissimo Viale Stazione, a Montegrotto Terme. Una festa che si è sommata a un'altra festa, quella del 1 maggio, per una giornata che nel comune termale ricorderanno per un bel po'. Una riapertura molto attesa che ha visto il suo momento.

